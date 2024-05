Le auto a benzina più vendute del 2024: la Top 10

L'elettrificazione diventa, sempre di più, un punto di riferimento del mercato delle quattro ruote in Italia. Le auto ibride e, anche se in misura minore, le elettriche si moltiplicano e ricoprono un ruolo sempre più di primo piano anche nelle classifiche di vendita. Le auto a benzina tradizionali e prive di qualsiasi forma di elettrificazione, però, resistono e rappresentano ancora oltre il 31% del mercato italiano (dati aggiornati ad aprile 2024). Vediamo qual è la Top 10 delle auto a benzina più vendute in Italia.