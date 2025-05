Alfa Romeo 33 Stradale, la supercar del Biscione: fra performance e artigianalità

Il portellone si chiude con un colpo secco, il telaio vibra, il motore tira il primo respiro. Sul circuito di Balocco, la nuova Alfa Romeo 33 Stradale ha fatto il suo ingresso con il prototipo 00, mettendo in chiaro da subito il suo strapotere. Pista aperta, comandi ridotti all’osso, due modalità: Strada per ascoltare ogni movimento, Pista per spingere fino al limite. Il telaio, tra carbonio e alluminio, reagisce al millimetro.