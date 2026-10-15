Alfa Romeo Cuorerosso, una nuova visione della sportività al Salone di Parigi

15/10/26 12:22

Via il superfluo: resta solo l'essenziale, in continuità con lo stile che caratterizza Alfa Romeo da oltre un secolo. Si chiama "Bellezza Necessaria" il nuovo corso di Arese che al Salone di Parigi ne offre un assaggio con l'Alfa Romeo Cuorerosso, una concept car con alcuni dei tratti più caratteristici del Biscione rivisitati in chiave moderna. Il nome lascia intuire quanto il marchio voglia insistere sul legame emotivo tra automobile e guidatore, anche in un'epoca in cui l'elettrificazione sta cambiando profondamente il settore.
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Foto di Manuel Magarini

Manuel Magarini

Giornalista automotive

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.