Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa: il brivido dell’America’s Cup a Balocco

Il mito del Biscione risuona alle stesse frequenze dell’America's Cup nel tempio sacro di Balocco. Tra i cordoli dello storico Proving Ground, Alfa Romeo ha concluso la sua sessione di messa a punto della nuova, esclusivissima Giulia Quadrifoglio Luna Rossa. Dieci esemplari, dieci opere d'arte ingegneristica già destinate al garage di altrettanti collezionisti che non hanno voluto lasciarsi sfuggire questo pezzo di storia.