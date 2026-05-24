Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa: il brivido dell’America’s Cup a Balocco

Pubblicato: 24 Maggio 2026 07:30

Il mito del Biscione risuona alle stesse frequenze dell’America's Cup nel tempio sacro di Balocco. Tra i cordoli dello storico Proving Ground, Alfa Romeo ha concluso la sua sessione di messa a punto della nuova, esclusivissima Giulia Quadrifoglio Luna Rossa. Dieci esemplari, dieci opere d'arte ingegneristica già destinate al garage di altrettanti collezionisti che non hanno voluto lasciarsi sfuggire questo pezzo di storia.
Alfa Romeo
Foto di Manuel Magarini

Manuel Magarini

Giornalista automotive

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.