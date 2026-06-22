Audi A6 Allroad, debutta l’ibrido plug-in: la familiare di lusso si rinnova

Si può cambiare restando fedeli a sé stessi? La nuova Audi A6 Allroad riesce nella delicata operazione e si presenta in una veste aggiornata, ma ancora basata sui tratti distintivi che ne hanno definito il carattere come l'assetto rialzato, la trazione integrale e la carrozzeria da familiare, ora però più muscolosa. Giunto alla quinta generazione, il modello adotta una scocca larga 11 centimetri in più rispetto alla A6 Avant, passaruota marcati e cerchi fino a 21 pollici.