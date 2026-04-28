Audi Q4 e-tron, il SUV intelligente da 340 CV con la trazione integrale: i prezzi

La promessa di un futuro elettrico in Audi si fa più affilata e concreta con il debutto della nuova Q4 e-tron. Chiamarla semplice restyling è quasi una mancanza di rispetto, perché la Casa dei Quattro Anelli inietta una dose massiccia di carattere e tecnologia nella sua bestseller a batteria. Abbandona le timidezze del passato sul fronte del design, valorizzando il lato muscolare, che fa sembrare il SUV compatto pronto a scattare in qualsiasi momento, anche quando è parcheggiato davanti alla colonnina.