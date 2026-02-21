Audi RS 5, la prima plug-in hybrid della gamma ad alte prestazioni: i prezzi

Pubblicato: 21 Febbraio 2026 08:00

Il cambiamento è una forza ambivalente: spaventa i nostalgici ancorati al passato, esalta i visionari pronti a scalare nuove vette di adrenalina. Evoluzione della leggendaria RS 4, la nuova Audi RS 5 accetta la sfida del domani diventando la prima ibrida plug-in high performance dei Quattro Anelli. È un salto nel vuoto fatto con il paracadute della tecnologia più raffinata, dove una scossa di pura potenza amplifica il DNA sportivo.
Foto di Manuel Magarini

Manuel Magarini

Giornalista automotive

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.