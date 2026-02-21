Audi RS 5, la prima plug-in hybrid della gamma ad alte prestazioni: i prezzi
Il cambiamento è una forza ambivalente: spaventa i nostalgici ancorati al passato, esalta i visionari pronti a scalare nuove vette di adrenalina. Evoluzione della leggendaria RS 4, la nuova Audi RS 5 accetta la sfida del domani diventando la prima ibrida plug-in high performance dei Quattro Anelli. È un salto nel vuoto fatto con il paracadute della tecnologia più raffinata, dove una scossa di pura potenza amplifica il DNA sportivo.