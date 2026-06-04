Le auto che consumano meno nel 2026, i migliori modelli non elettrici
Le elettriche possono attendere. Per tutti coloro che ancora dubitano delle nuove forme di alimentazione, la classifica delle auto che consumano meno può senz'altro tornare utile, anche perché non tutti vogliono cercare una colonnina né se la sentono di passare alle plug-in hybrid, dipendenti molto dall’uso della batteria. Dalla decima alla prima posizione, andiamo a scoprire quali modelli promettono meglio, secondo i valori WLTP combinati dichiarati ufficialmente dalle Case.