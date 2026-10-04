Auto elettriche più vendute in Italia: la Top 10 di settembre 2026
Le auto elettriche sono sempre più diffuse in Italia, come confermato dai recenti dati sulle immatricolazioni. Di seguito andremo ad analizzare la Top 10 delle elettriche più vendute in Italia a settembre 2026, mese caratterizzato dal ritorno in cima alla classifica di Tesla, che ha staccato nettamente tutta la concorrenza. Per consultare le vendite generali, considerando anche tutte le altre opzioni di alimentazione, vi rimandiamo, invece, alla Top 10 delle auto più vendute in Italia. Tutti i dati sulle immatricolazioni si basano sul report mensile pubblicato da UNRAE.