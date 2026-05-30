Auto per la famiglia, i dieci modelli con il bagagliaio più grande: il top della praticità

Scegliere l'auto per la famiglia guardando ai litri del bagagliaio a sedili abbassati è una trappola. Del resto, a che serve davvero tutto quello spazio da trasloco? Quando si parte in vacanza o si carica la spesa, il dato fondamentale è quello "reale", con i sedili in posizione. Abbiamo fatto i conti in tasca a SUV, station wagon e multispazio per capire quali abbiano davvero il bagagliaio più capiente nell'uso quotidiano. Fuori i mega SUV di lusso e i furgoni esagerati: ci siamo concentrati su modelli popolari, accomunati dalla loro estrema praticità.