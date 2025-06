Le auto più sicure secondo IIHS Top Safety Awards 2025: dominano i crash test

L’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) alza l’asticella: per i premi Top Safety Pick e Top Safety Pick+ 2025 servono test più severi sui passeggeri posteriori. Nel nuovo crash test di sovrapposizione moderata un secondo manichino posizionato dietro al conducente misura la reale protezione della seconda fila. Risultato: da 71 modelli premiati nel 2024 si scende a 48. Solo 36 conquistano il livello massimo. Tra questi, 16 arrivano anche in Italia: berline, SUV ed elettriche con lo stesso scudo per ogni passeggero. Ecco quali sono le auto più sicure e perché vale metterli in cima alla lista.