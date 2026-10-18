BMW Serie 3, inizia l’era Neue Klasse: i prezzi per l’Italia

18/10/26 15:22

In cinquant'anni tante cose sono cambiate. Non è più ovviamente, la stessa, neppure la BMW Serie 3, completamente rinnovata nell'aspetto e con una gamma destinata a crescere. La Casa dell'Elica percorre il sentiero tracciato dalla Neue Klasse, inaugurando una fase in cui la berlina sarà proposta sia con motori a benzina sia in versione completamente elettrica, identificata dalla sigla i3. Le differenze estetiche fra le due saranno minime.
Foto di Manuel Magarini

Manuel Magarini

Giornalista automotive

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.