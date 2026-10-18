BMW Serie 3, inizia l’era Neue Klasse: i prezzi per l’Italia

In cinquant'anni tante cose sono cambiate. Non è più ovviamente, la stessa, neppure la BMW Serie 3, completamente rinnovata nell'aspetto e con una gamma destinata a crescere. La Casa dell'Elica percorre il sentiero tracciato dalla Neue Klasse, inaugurando una fase in cui la berlina sarà proposta sia con motori a benzina sia in versione completamente elettrica, identificata dalla sigla i3. Le differenze estetiche fra le due saranno minime.