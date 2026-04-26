BMW Serie 7 2026, l’ammiraglia di lusso multi-energia che non distrae il conducente

I pigri aggiornamenti di metà carriera non fanno per lei. Si muove in anticipo BMW con la nuova Serie 7: presentata al Salone di Pechino, l'ammiraglia è un tripudio di tecnologia, un gustoso assaggio della futura Neue Klasse che riscriverà l'intera gamma tedesca. Ma per vederla su strada dovremo aspettare luglio 2026, quando i primi esemplari usciranno dalla linea di Dingolfing, l'unica dove convivono motori elettrici, ibridi e termici. I prezzi non sono ancora noti.