La BMW in edizione limitata che va a ruba: la più cara di sempre

Maggio 2025, Concorso d’Eleganza di Villa d’Este. Tra fuoriserie storiche e concept visionarie, BMW svela la Speedtop, una shooting brake a due porte su base Serie 8 che sembra uscita direttamente da un atelier di alta moda. Non è la solita concept “da salone”: dietro la passerella troviamo un progetto concreto, una piccola serie di 70 esemplari destinata a collezionisti e appassionati, pronti a firmare senza pensarci troppo. E infatti, come ha dichiarato l’amministratore delegato Oliver Zipse nella call semestrale, sono già state tutte vendute.