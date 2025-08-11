La BMW in edizione limitata che va a ruba: la più cara di sempre

Pubblicato: 11 Agosto 2025 12:45

Maggio 2025, Concorso d’Eleganza di Villa d’Este. Tra fuoriserie storiche e concept visionarie, BMW svela la Speedtop, una shooting brake a due porte su base Serie 8 che sembra uscita direttamente da un atelier di alta moda. Non è la solita concept “da salone”: dietro la passerella troviamo un progetto concreto, una piccola serie di 70 esemplari destinata a collezionisti e appassionati, pronti a firmare senza pensarci troppo. E infatti, come ha dichiarato l’amministratore delegato Oliver Zipse nella call semestrale, sono già state tutte vendute.
Foto di Manuel Magarini

Manuel Magarini

Giornalista automotive

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.