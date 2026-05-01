BYD Seal 6 DM-i, la super ibrida da 1.500 km di autonomia: dotazioni e prezzi
Nei prossimi anni l'auto elettrica potrebbe monopolizzare la scena europea. Il presente parla però ancora ibrido con la BYD Seal 6 DM-i, uno dei pilastri del marchio cinese lanciatissimo nelle classifiche commerciali. Disponibile sia in versione berlina che, per la prima volta nel Vecchio Continente, nell'inedita variante station wagon denominata Touring, il modello porta al debutto la tecnologia Super Hybrid di quinta generazione. Più che un'auto, il costruttore sente di avere tra le mani un manifesto del progresso capace di eliminare l'ansia da ricarica.