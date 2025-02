La C3 Aircross reinventa il SUV compatto: comfort e tecnologia al top

You, Plus, Max. Tre allestimenti, un solo modello: la Citroën C3 Aircross è qui. La Casa del Double Chevron rilancia nel segmento B-SUV, dominatore del mercato. I numeri lo premiano: nel 2024, ha conquistato il 18% in Europa e in Italia ha brillato, coprendo un quarto delle vendite. Per dare filo da torcere alle rivali, la C3 Aircross cambia volto, dentro e fuori. Più spaziosa, più tecnologica, più Citroën che mai.