Citroen C3 Aircross: vediamola da vicino

Inizia un nuovo capitolo di Citroen C3 Aircross, con il costruttore francese che rivela in anteprima le immagini del suo crossover compatto. Spazio, comfort e prezzo accessibile restano le chiavi vincenti per scardinare le porte del mercato. Ovviamente anche in questa nuova generazione lo stile resta comunicativo e fuori dal coro. La tradizione viene portata avanti con massimo rispetto.