Citroën C3 Outdoor, il nuovo allestimento punta sull’avventura

Citroën C3 sveste i panni abituali e indossa quelli Outdoor, nuovo allestimento collocato al vertice della gamma e sviluppato partendo dalla versione Max. La Casa francese interviene sulla carrozzeria e nell'abitacolo attraverso una serie di elementi dedicati, mantenendo invariata l'impostazione della compatta. Il carattere diventa più avventuroso, pur senza trasformare la C3 in qualcosa di diverso dal modello già presente sulle strade italiane.