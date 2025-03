Nuova Citroën C4, design più audace, massimo comfort a bordo

“Ehi, ma’… andiamo al centro commerciale?”. Lo sai già: sarà una maratona. Sei uscito di casa per rilassarti, ma ora ti ritrovi tra vetrine infinite. Le buste pesano sulle mani, i passi si fanno lenti. Poi tua figlia ride, ti prende per mano, ti trascina dentro un altro negozio. La schiena protesta, i piedi implorano tregua. Meno male che la Citroën C4 è lì ad aspettarti. Morbida, accogliente, fatta per rimetterti in sesto.