Nuova Cupra Tavascan 2026, arriva la versione da 140 kW con Android: i prezzi per l’Italia

È possibile individuare il momento esatto in cui l'automobile smette di essere un semplice mezzo di trasporto e diventa un manifesto di intenzioni? Cupra crede di averlo trovato con l'aggiornamento della Tavascan, il SUV coupé che non si accontenta di essere "elettrico", ma punta a essere la scintilla della prossima era. La nuova versione da 140 kW strizza l'occhio a un pubblico più ampio, dotato di un budget ridotto ma spinto dalla stessa sete di carattere e adrenalina.