Nuova Dacia Duster, il SUV 4×4 con 1.500 km di autonomia: versioni e prezzi

Vivere di rendita non fa per lei. Con l'arrivo della nuova generazione, la Dacia Duster, la seconda auto a GPL più venduta in Italia ad aprile 2026, porta a un livello superiore l'anima robusta e autentica decisiva nella scalata delle gerarchie fino a imporsi come un punto di riferimento europeo. Il design esterno è il primo biglietto da visita dell'ennesima evoluzione, dove le proporzioni equilibrate e le linee decise comunicano immediatamente un carattere risoluto.