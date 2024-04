Dacia rinnova la sua gamma per il mercato italiano con il debutto delper la, sia in versioneche in versione, oltre che per la. Si tratta di un aggiornamento importante: i tre modelli della gamma Dacia ricevono, infatti, diverse novità con l'obiettivo di confermare il successo recente registrato sul mercato. La prima novità dei tre nuovi Model Year 2024 è rappresentata dalla sicurezza: i tre modelli di Dacia aggiornano la dotazione di serie ed ora rispettano appieno quanto previsto dalla normativa GSR2 (Global Safety Regulation #2) che entrerà in vigore, per tutti i nuovi veicoli venduti in UE, a partire dal prossimo mese di luglio 2024. Sandero Streetway e Stepway oltre che la Jogger, con le nuove MY 2024, rispettano i requisiti previsti dalla normativa.