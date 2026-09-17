Dacia Spring, tutta nuova ma ancora economica: i prezzi

17/09/26 18:43

Sotto i 20.000 euro le auto nuove cominciano ormai a contarsi abbastanza in fretta, figurarsi quelle elettriche. In quella fascia continuerà a esserci posto per la Dacia Spring, pronta a presentarsi con un progetto profondamente rivisto rispetto al modello che conosciamo e una produzione trasferita in Europa. La piccola a batteria partirà da 17.900 euro nell'allestimento Expression, lasciando alla Journey il gradino successivo a 19.500 euro: una differenza di 1.600 euro che non sposta il confine più interessante della gamma.
Foto di Manuel Magarini

Manuel Magarini

Giornalista automotive

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.