Dacia Spring, tutta nuova ma ancora economica: i prezzi
Sotto i 20.000 euro le auto nuove cominciano ormai a contarsi abbastanza in fretta, figurarsi quelle elettriche. In quella fascia continuerà a esserci posto per la Dacia Spring, pronta a presentarsi con un progetto profondamente rivisto rispetto al modello che conosciamo e una produzione trasferita in Europa. La piccola a batteria partirà da 17.900 euro nell'allestimento Expression, lasciando alla Journey il gradino successivo a 19.500 euro: una differenza di 1.600 euro che non sposta il confine più interessante della gamma.