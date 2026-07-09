Ferrari 12Cilindri Manuale, il V12 ritrova il terzo pedale: prezzo per pochi

Mano destra sulla leva, piede sinistro sulla frizione. Per anni cambiare marcia è stato un gesto automatico, imparato a scuola guida e poi ripetuto migliaia di volte al volante. Sulle sportive moderne sembrava ormai un ricordo, ma Ferrari ha deciso di riportarlo sulla 12Cilindri Manuale, pur senza rinunciare alla tecnologia: sotto la pelle resta una trasmissione a doppia frizione, reinterpretata attraverso comandi by-wire.