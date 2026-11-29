Ferrari 296 Challenge Stradale e Evo, il V6 biturbo rinuncia all’ibrido

Scambiare due sorelle in famiglia è un ottimo modo per guastarsi il pranzo della domenica. Alle Finali Mondiali di Barcellona, Ferrari ha presentato le nuove 296 Challenge Stradale e 296 Challenge Evo, vetture sviluppate sì a stretto contatto, ma desiderose di rimarcare le rispettive personalità. La prima ha ottenuto il permesso di circolare su strada, la seconda ha tutte le intenzioni di continuare a divertirsi fra i cordoli del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli.