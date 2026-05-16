Fiat 500 Hybrid Dolcevita, la nuova cabrio che rende omaggio agli anni Sessanta: i prezzi

Pubblicato: 16 Maggio 2026 12:18

Il fascino intramontabile della Dolce Vita degli anni Sessanta torna a farsi sentire sulle strade contemporanee. Fiat ha deciso di far evolvere ancora una volta il suo modello più evocativo attraverso il lancio di una nuova serie speciale a tiratura limitata: si chiama proprio 500 Hybrid Dolcevita ed è nata con l'obiettivo di reinterpretare in chiave moderna e raffinata la sua celebre utilitaria urbana. La versione esclusiva va a completare la gamma, aggiungendo alla tecnologia elettrificata lo stile glamour che ha reso celebre il nostro Paese nel mondo.
Auto ibride Cabriolet Fiat
Foto di Manuel Magarini

Manuel Magarini

Giornalista automotive

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.