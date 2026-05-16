Fiat 500 Hybrid Dolcevita, la nuova cabrio che rende omaggio agli anni Sessanta: i prezzi

Il fascino intramontabile della Dolce Vita degli anni Sessanta torna a farsi sentire sulle strade contemporanee. Fiat ha deciso di far evolvere ancora una volta il suo modello più evocativo attraverso il lancio di una nuova serie speciale a tiratura limitata: si chiama proprio 500 Hybrid Dolcevita ed è nata con l'obiettivo di reinterpretare in chiave moderna e raffinata la sua celebre utilitaria urbana. La versione esclusiva va a completare la gamma, aggiungendo alla tecnologia elettrificata lo stile glamour che ha reso celebre il nostro Paese nel mondo.