Fiat 600 Turbo 100, debutta la versione benzina con cambio manuale

La famiglia si allarga, ma questa volta lo fa guardando indietro a ciò che ha reso grandi le auto italiane: la semplicità. Fiat aggiunge un tassello fondamentale alla gamma 600, introducendo la versione turbo benzina da 100 CV con cambio manuale a sei marce, indirizzata a chiunque non se la senta ancora di buttarsi sull'ibrido o sull'elettrico, ancorato alle vetture di una volta, quando il contatto tra uomo e macchina era più diretto.