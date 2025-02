Fiat Grande Panda, tradizione e innovazione per la città

Meglio “ina”, o meglio “ona”? Per citare un film di “Mucciniana” memoria: come tu mi vuoi. La Fiat Grande Panda è qui, nuda e cruda, senza segreti. E per fortuna, perché i fan non vedevano l’ora di darle il benvenuto. Ma, insomma, cosa aspettarsi da lei, sorella forte e muscolosa della Pandina? Andiamolo a scoprire.