Fiat Grande Panda, la nuova compatta che resta in vetta: le vendite volano

Mai dare per spacciato il segmento B. Dal suo ingresso sul mercato la Grande Panda ha risposto alle aspettative di Fiat, trasformando l'attenzione in interesse concreto. Anche gli addetti ai lavori le hanno riservato encomi: il posto tra le finaliste al premio Car of the Year 2026 non mente. A differenza di certe concorrenti non promette rivoluzioni, ma di rispondere subito alle esigenze della clientela, e i numeri raccolti fanno pensare che questo sia per lei solo l'inizio.