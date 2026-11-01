Fiat Pandina Tributo Autobianchi, la Y10 ispira un’edizione speciale: il prezzo
Trent'anni dopo, la Fiat Pandina torna a incrociare la strada dell'Autobianchi Y10. Una coincidenza? Niente affatto: il 21 ottobre 1996 veniva immatricolato l'ultimo esemplare della storica utilitaria, il 21 ottobre 2026 Fiat ha immatricolato la prima Pandina Tributo Autobianchi. La piccola del marchio non viene snaturata, ma contiene alcuni richiami alla vecchia Y10, che un occhio allenato riconoscerà senza troppa fatica.