Ford Mustang TLD Signature Edition, muscoli da GT e livrea d’autore a un prezzo democratico

Dal 1981 a oggi, il nome di Troy Lee ha smesso di essere solo un marchio per diventare il sinonimo universale di velocità a colori. Affondando nel fango del motocross, dove i caschi aerografati sembravano opere d'arte in movimento, la sua storia è poi proseguita nelle competizioni più prestigiose come la Nascar e la Formula 1. Lo stesso linguaggio audace e intriso di sfumature accese ispira la Ford Mustang EcoBoost nella nuova TLD Signature Edition.