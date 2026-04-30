Ford Mustang TLD Signature Edition, muscoli da GT e livrea d’autore a un prezzo democratico

Pubblicato: 30 Aprile 2026 13:20

Dal 1981 a oggi, il nome di Troy Lee ha smesso di essere solo un marchio per diventare il sinonimo universale di velocità a colori. Affondando nel fango del motocross, dove i caschi aerografati sembravano opere d'arte in movimento, la sua storia è poi proseguita nelle competizioni più prestigiose come la Nascar e la Formula 1. Lo stesso linguaggio audace e intriso di sfumature accese ispira la Ford Mustang EcoBoost nella nuova TLD Signature Edition.
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Foto di Manuel Magarini

Manuel Magarini

Giornalista automotive

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.