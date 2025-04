Ford Tourneo Courier: il multispazio che non passa inosservato

A volte ti servono certezze. Punti fermi nella tua vita. Carichi la famiglia, il cane, magari anche una bici o due, e parti. Il Ford Tourneo Courier è proprio così: poche storie, ti segue ovunque. Non è l'ultima uscita sul mercato — lo abbiamo già visto l’anno scorso — ma resta uno di quei modelli che fanno il loro lavoro. Sia che ti serva per un weekend al mare o per caricare sacchi di cemento, lui risponde presente.