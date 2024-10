Hummer, ritorno di fiamma come city car per l’off-road

Punta a trasformare il concetto di mobilità MEV (My Electric Vehicle), azienda britannica specializzata in veicoli elettrici compatti. Fondata nel 2005, uno dei suoi progetti più interessanti riguarda la versione elettrica su scala ridotta dell’iconico Hummer. Con tre modelli distinti, l’HX, l’XT-cabrio e l’HX-t limo, propone un’alternativa ecologica, per un uso esclusivo in contesti turistici, resort e golf club.