Hyundai Inster, il city-SUV elettrico fuori dagli schemi

Il caldo e il freddo. Lo yin e lo yang. Il SUV e la citycar. La Hyundai Inster gioca le sue carte, combinando il meglio di due filosofie. Distanti solo in superficie. È la grande novità del 2025 per la Casa coreana, un’elettrica che ammicca a un pubblico ampio. Compatta, ma spaziosa. Agilissima in città, ma pronta a spingersi oltre. È un po’ come quando sei al ristorante: ordini un piatto, l’altra persona l’opposto. Poi arriva il cameriere, sorride e posa il menù sul tavolo. “E se poteste avere entrambi?”.