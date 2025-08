Hyundai Kona, il SUV compatto della gamma si evolve

Se per te lo stile non è nulla senza la sostanza (e viceversa), avrai già sentito il suo nome: Hyundai Kona. E ora, con l’arrivo del Model Year 2026, il SUV compatto coreano promette di dare ulteriore filo da torcere alle rivali in uno dei segmenti più trafficati e combattuti del mercato, senza toccare i prezzi. Già: più cavalli, stessi listini.