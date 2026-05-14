Jeep Avenger 2026, il SUV più amato d’Italia si rinnova: versioni e prezzi

Pubblicato: 14 Maggio 2026 13:30

Più che un SUV, un fenomeno sociale e commerciale capace di ribaltare le gerarchie del segmento B come un calzino. La Jeep Avenger festeggia il traguardo degli oltre 270.000 ordini evolvendosi in una veste matura e tecnologica. Regina incontrastata del mercato italiano da tre anni, la "piccola" della Casa americana si presenta oggi con aggiornamenti mirati di design e la versatilità che l'ha resa il secondo modello più venduto in assoluto nel Belpaese.
Jeep Suv
Foto di Manuel Magarini

Manuel Magarini

Giornalista automotive

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.