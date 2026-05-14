Jeep Avenger 2026, il SUV più amato d’Italia si rinnova: versioni e prezzi
Più che un SUV, un fenomeno sociale e commerciale capace di ribaltare le gerarchie del segmento B come un calzino. La Jeep Avenger festeggia il traguardo degli oltre 270.000 ordini evolvendosi in una veste matura e tecnologica. Regina incontrastata del mercato italiano da tre anni, la "piccola" della Casa americana si presenta oggi con aggiornamenti mirati di design e la versatilità che l'ha resa il secondo modello più venduto in assoluto nel Belpaese.