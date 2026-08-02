Nuova Kia XCeed, il crossover cambia volto e cresce nella tecnologia
Tutto cambia per restare così com'è. Con la nuova Kia XCeed il marchio coreano prova a tenere insieme la posizione di guida rialzata di un SUV entro i limiti di una carrozzeria poco ingombrante, facile da usare tanto in città quanto fuori dai centri abitati. Che non sa più la stessa ce ne si rende conto guardando attentamente il frontale, un'impressione confermata una volta saliti a bordo, dato il notevole dispiego di strumenti elettronici concepiti per facilitare l'esperienza al volante.