Lamborghini Fenomeno Roadster, l’hypercar a cielo aperto più potente: vale una follia
Il rombo del V12 aspirato si fonde con il sibilo dell'elettrico, mentre il vento accarezza le linee tese di una carrozzeria che sembra scolpita dal futuro. In occasione della Lamborghini Arena, la casa di Sant’Agata Bolognese ha sollevato il velo sulla sua ultima, incredibile creatura: la Fenomeno Roadster. Prodotta in appena 15 esemplari, la nuova "Few-Off" porta su strada una potenza mai vista prima in una scoperta della Casa italiana.