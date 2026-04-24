Lamborghini Urus SE Tettonero Capsule, il SUV da 800 CV si veste d’alta moda
Tra le grandi firme presenti alla Milano Design Week voleva esserci anche Lamborghini, che nella cornice meneghina toglie il velo alla nuova Urus SE Tettonero Capsule. Il lusso non si ferma mai, va sempre a caccia di nuove forme di espressione, e la Casa di Sant'Agata Bolognese dà il meglio di sé, con una collezione da soli 630 esemplari. Alla potenza bruta del Super SUV aggiunge l'eleganza dell'alta moda su quattro ruote, in un binomio ingegneria-design tutto da scoprire.