Lancia Gamma 2026, il crossover fastback dall’anima storica

Il velo è finalmente caduto. Lancia ha condiviso le prime immagini ufficiali della nuova Gamma, un nome dal profondo significato storico per la realtà torinese, che dopo aver rigenerato la Ypsilon va a riproporre una colonna dell'automobilismo italiano in una veste del tutto inedita. Attraverso la vettura, viene scritto un manifesto programmatico: un modello disegnato, progettato e sviluppato interamente lungo lo Stivale, pietra miliare nel rinascimento del marchio.