Lancia Gamma 2026, il crossover fastback dall’anima storica

Pubblicato: 29 Maggio 2026 19:21

Il velo è finalmente caduto. Lancia ha condiviso le prime immagini ufficiali della nuova Gamma, un nome dal profondo significato storico per la realtà torinese, che dopo aver rigenerato la Ypsilon va a riproporre una colonna dell'automobilismo italiano in una veste del tutto inedita. Attraverso la vettura, viene scritto un manifesto programmatico: un modello disegnato, progettato e sviluppato interamente lungo lo Stivale, pietra miliare nel rinascimento del marchio.
Crossover Lancia
Foto di Manuel Magarini

Manuel Magarini

Giornalista automotive

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.