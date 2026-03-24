Lexus ES, la nuova ammiraglia è ora anche elettrica: i prezzi per l’Italia
Ridefinire i canoni del lusso automobilistico. È quanto si prefigge di fare la nuova generazione di Lexus ES, da oltre 35 anni rappresentazione di eleganza, oggi evoluta per la prima volta in una variante completamente elettrica. Attesa sul mercato italiano nella seconda metà del 2026, la vettura andrà ad affiancare la classica versione full hybrid, come parte integrante di una strategia multi-tecnologica in cui vengono soddisfatte le diverse esigenze di una clientela globale, orientata alla sostenibilità senza rinunciare allo stile.