Maserati MCPURA, la nuova supercar con DNA da Formula 1

Spremere fino all’osso ogni goccia di performance. È la linea tracciata da Maserati a Goodwood 2025 con la MCPURA, la sua nuova super sportiva nata come evoluzione estrema della MC20, ciò che per il Tridente significa “prestazione pura”. Il nome stesso gioca su un’equazione immaginaria – E = MCPURA – come a dire: l’energia, qui, si è fatta forma, metallo, carbonio e adrenalina.