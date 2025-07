Mazda CX-5 rivoluziona il segmento SUV, design essenziale e prezzi accessibili

Quando Mazda ha lanciato la prima CX-5 nel 2012, ha infilato la chiave in una serratura che, a ben vedere, tanti non avevano ancora trovato. Un SUV di taglia media, con linee pulite, senza fronzoli, motori affidabili e quel tocco di filosofia giapponese che fa sembrare tutto più ragionato. Oggi, a distanza di più di dieci anni, arriva la terza generazione e, a sentire i dettagli, in quel di Hiroshima non vogliono proprio saperne di mollare la presa.