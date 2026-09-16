Mazda MX-5 2027, la roadster si rinnova con una versione inedita: i prezzi della gamma

La Mazda MX-5 arriva al Model Year 2027 senza tradire una formula che resiste da oltre 35 anni. Con un curriculum da oltre 1,2 milioni di esemplari venduti, la roadster giapponese continua infatti a puntare su dimensioni compatte e piacere di guida, intervenendo piuttosto sui dettagli. La nuova gamma porta con sé un motore aggiornato, una tinta inedita e la serie speciale Yakudo, affiancata alle già note Kazari e Homura.