Mercedes Classe S 2026, l’ammiraglia con intelligenza artificiale e prezzi da top di gamma

Nel 1886 Carl Benz inventava l'automobile. Oggi, a 140 anni da quella scintilla, la Classe S celebra l'eredità di Mercedes con l'aggiornamento più profondo mai visto tra una generazione e l'altra. Il cambiamento è strutturale: oltre il 50% dell'auto è di nuova evoluzione e circa 2.700 componenti sono stati riprogettati da zero, per garantire quella sensazione di accoglienza totale riassunta dal marchio con un"Welcome Home".