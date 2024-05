Le 10 auto perfette per le donne

Con l’emancipazione femminile, anche le quattro ruote hanno smesso di avere un’accezione prettamente maschile. Nella scelta dei dieci migliori auto per le donne abbiamo preso in considerazione vari fattori, con focus su quelli di solito maggiormente a cuore tra le guidatrici. Indipendentemente dal genere, la sicurezza costituisce una priorità. Le preferenze vertono sui sistemi avanzati, tra cui la frenata automatica d’emergenza, l’avviso di collisione frontale e il monitoraggio dell’angolo cieco. Lo stile e la praticità hanno pari peso: l’una non deve far scendere a compromessi sull’altra, sennò l’hype diminuisce in misura considerevole. Inoltre, la tecnologia, il comfort e l’efficienza dei consumi incidono sul giudizio complessivo.