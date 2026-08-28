MINI 1965 Victory Edition, la serie speciale che omaggia Monte Carlo

28/08/26 07:30

Se ti sfila accanto, la prima cosa che noterai è probabilmente il numero 52, talmente grande da saltare all'occhio ancor prima della macchina. MINI non prova nemmeno a nascondere da dove arrivi la 1965 Victory Edition: era il numero portato sulle portiere della Cooper S con cui Timo Mäkinen e Paul Easter vinsero il Rally di Monte Carlo del 1965. Sessantun anni dopo ricompare su una John Cooper Works rossa fiammante, meno infangata dell'antenata.
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Foto di Manuel Magarini

Manuel Magarini

Giornalista automotive

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.