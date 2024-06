Nuova Bmw X3

Vantando un maggiore appeal sportivo, un impatto visivo e una versatilità senza precedenti, la nuova BMW X3 assume il ruolo di talentuoso tuttofare per l'uso quotidiano, le attività ricreative e i viaggi nel segmento core del marchio. Il lancio sul mercato avverrà in Europa e negli Stati Uniti nel quarto trimestre del 2024, per poi proseguire in numerosi altri mercati a partire da gennaio 2025.