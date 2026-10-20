Hyundai Tucson 2026, il SUV cresce di dimensioni e offre fino a 292 CV

Se gli occhi sono lo specchio dell'anima, un frontale nuovo di zecca può dire molto su un'auto. Invece dei soliti fari nascosti nella griglia, uno dei tratti caratteristici della precedente generazione, la Hyundai Tucson 2026 adotta una sottile firma luminosa orizzontale. Non sono quelle di prima neppure le fiancate, con passaruota più pronunciati e superfici meno movimentate. Nonostante i riscontri commerciali ottenuti dal modello, la Casa coreana ha insomma deciso di voltare pagina, nel rispetto delle proporzioni originali.