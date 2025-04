Kia Sportage 2025: un SUV rinnovato tra eleganza e sportività

Nuova vita per la Kia Sportage. Il SUV best seller del costruttore fa un "salto nel camerino" e si rifà il look. Non solo fuori — dove è diventato più muscoloso e moderno — ma soprattutto dentro e sotto la carrozzeria. Sì, perché stavolta la Casa coreana ha pensato a un modello solo per l’Europa. Su misura. Fatto apposta per chi guida tutti i giorni, tra città, tangenziali e viaggi in autostrada. Una promessa d'amore, specie perché nel Vecchio Continente le esigenze sono spesso diverse rispetto ad altri mercati. Qui le auto è bene siano compatte e, al tempo stesso, spaziose, agili nel traffico ma comode nelle lunghe trasferte. Ed è cruciale la capacità di cavarsela un po’ ovunque: parcheggi stretti, strade dissestate e mille cambi di ritmo.